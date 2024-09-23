Губернатор Камчатки поручил организовать общественный контроль выполнения «Народной программы»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов организовать общественный контроль реализации «Народной программы», а также качества сдаваемых объектов, в том числе – с привлечением отраслевых общественных экспертных советов.

«В случае, если речь идет о стройке, у нас есть хороший опыт, накопленный во взаимодействии с управлением по стратегическому развитию, национальным проектам и Народным фронтом: нужно максимально вовлекать в приёмку объектов общественность, жителей. Под эту задачу попрошу усилить работу отраслевых общественных экспертных советов. Много нареканий есть по текущей системе работы. Как раз хорошая почва для перезагрузки экспертных советов. Нужно это сделать уже в ноябре», – сказал Владимир Солодов.

В 2020 году по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова была разработана и принята «Народная программа». Данный документ объединил в себе реальные потребности и почти 50 тысяч предложений жителей, которые стали основой работы главы региона и краевого правительства, проводимой за последние четыре года. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Ключевыми приоритетами, которые обозначили жители и которые вошли в программу, стали вопросы совершенствования системы здравоохранения и транспортной инфраструктуры, обновления камчатских городов и развития спорта, образования, рыбного хозяйства, туризма и многое другое.