Глава Камчатки поручил ответить на все вопросы «Прямой линии» чётко и без бюрократии

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках оперативного совещания правительства региона поручил ответственно подойти к ответам на вопросы жителей, которые поступили на «Прямую линию», которая состоялась 12 сентября. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Я прошу очень чётко отработать этап, связанный с ответами на обращения. Мы получили рекордное количество вопросов - 4185. Я все их прочитал перед эфиром. И попрошу всех ответственных также личное внимание этому уделить. Эти обращения показывают, каким проблемам нужно в первую очередь внимание. Что нужно не забыть, на чём сфокусироваться в нашей работе. Сейчас у нас всех ответственный период – идёт подготовка ответов на вопросы, которые не прозвучали в самом эфире. И каждый житель должен получить ответ, который не будет отпиской. Понятно, что не всегда мы можем выполнить запрос, но объяснить, что будет сделано, в какие сроки и по каким причинам – мы можем. Чётко и без бюрократии должно быть всё разъяснено, чтобы жители не были разочарованы», – сказал губернатора Владимир Солодов.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», прямая линия с губернатором прошла на Камчатке 12 сентября. Глава региона ответил на волнующие граждан вопросы. Ответы на вопросы, не вошедшие в прямой эфир, камчатцы получат в индивидуальном порядке в письменном виде.