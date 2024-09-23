Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Глава Камчатки поручил ответить на все вопросы «Прямой линии» чётко и без бюрократии

Глава Камчатки поручил ответить на все вопросы «Прямой линии» чётко и без бюрократии

17:14
51
Глава Камчатки поручил ответить на все вопросы «Прямой линии» чётко и без бюрократии

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках оперативного совещания правительства региона поручил ответственно подойти к ответам на вопросы жителей, которые поступили на «Прямую линию», которая состоялась 12 сентября. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Я прошу очень чётко отработать этап, связанный с ответами на обращения. Мы получили рекордное количество вопросов - 4185. Я все их прочитал перед эфиром. И попрошу всех ответственных также личное внимание этому уделить. Эти обращения показывают, каким проблемам нужно в первую очередь внимание. Что нужно не забыть, на чём сфокусироваться в нашей работе. Сейчас у нас всех ответственный период – идёт подготовка ответов на вопросы, которые не прозвучали в самом эфире. И каждый житель должен получить ответ, который не будет отпиской. Понятно, что не всегда мы можем выполнить запрос, но объяснить, что будет сделано, в какие сроки и по каким причинам – мы можем. Чётко и без бюрократии должно быть всё разъяснено, чтобы жители не были разочарованы», – сказал губернатора Владимир Солодов.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», прямая линия с губернатором прошла на Камчатке 12 сентября. Глава региона ответил на волнующие граждан вопросы. Ответы на вопросы, не вошедшие в прямой эфир, камчатцы получат в индивидуальном порядке в письменном виде.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Губернатор Камчатки поручил решить вопрос с транспортной доступностью для жителей Вилючинска
Глава Камчатки поручил ежедневно контролировать ход благоустройства Петропавловска
Медики Камчатки ответили на вопрос, можно ли пить энергетики кормящей маме
Оборудовать детские площадки видеонаблюдением поручил губернатор Камчатки
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.