Охота на дроны с ружьём — камчатцев призвали дарить дробовики бойцам на СВО

Добровольная передача гражданского оружия для нужд СВО становится одной из форм поддержки нашим бойцам на Украине. Об этом рассказали ИА «Камчатка» в ходе пресс-конференции организованной территориальным управлением Росгвардии. 8 августа 2024 г. принят, опубликован и вступил в силу Федеральный закон № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и статью 9 Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». Теперь собственники огнестрельного оружия имеют право дарить личное охотничье оружие и патроны к нему в государственные военизированные организации, для их дальнейшего использования.

«На сегодняшний день уже более 1000 граждан на Дальнем Востоке передали в военизированные организации для нужд СВО порядка 2000 единиц оружия и более 100 тыс. патронов. Учитывая эффективность охотничьего длинноствольного оружия в ходе проведения специальной военной операции для борьбы с вражескими БПЛА, Росгвардия информирует, что граждане, желающие пожертвовать оружие, могут обратиться в территориальные подразделения Росгвардии, где сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы помогут составить все необходимые документы (договор пожертвования, акт приема-передачи) и организуют передачу сданного оружия и патронов к нему в воинские части», — рассказал Роман Кляйн, начальник лицензионно-разрешительной работы.

Эффективность охотничьего длинноствольного оружия подтверждена в ходе проведения специальной военной операции для борьбы с вражескими БПЛА

и МР-27 — двуствольное ружье с вертикальным расположением стволов, порой эффективней и надежней в борьбе с БПЛА, чем новые противодроновые ружья, которые зависят от заряда батареи, боятся грязи и воды.

Бойцы рассказывают, что сбить дрон на подлёте можно с 40 метров. Все зависит от заряда и дроби. А еще, что пятизарядное ружье намного эффективнее. Конечно, можно и с автомата, но преимущество за ружьем: после выстрела дробь рассыпается и все равно дрон повредит или собьет. На СВО уже стали применять ружья «Вепрь» — пяти и девятизарядные. Когда есть возможность произвести несколько выстрелов шансы сбить БПЛА значительно выше.

«Требуется охотничье гладкоствольное длинноствольное оружие 12 -го 16-го калибра, полуавтоматы, желательно, но также могут быть двустволки. Если у человека есть охотничье ружье (неважно, зарегистрировано оно или нет) — он может сдать его в Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии (и в его районные отделы)», — пояснил Роман Кляйн.

В Камчатском крае более 12 000 человек имеющих разрешения на огнестрел имеющих на руках более 24 тысяч единиц оружия, но занимающихся охотой гораздо меньше, пояснили в ходе общения с журналистами силовики.

У жителей Камчатки есть оружие и не всем оно, на самом деле, необходимо, а у кого-то еще и незарегистрированное. Теперь есть возможность прийти и сдать его, поддержать наших бойцов на СВО. А охотники вполне могут подарить свои старые ружья, чтобы ребята на передовой получили эффективное и безотказное средство для борьбы с БПЛА.