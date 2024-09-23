Ирина Яровая провела выездное совещание в Камчатской краевой детской больнице

«Организовала встречу с мамами, где они впервые, можно сказать, увидели региональных чиновников минздрава. Вопросы родителей по лекарствам, вопросы коротких прямых коммуникаций с региональным Минздравом нашли решение и будут у меня на контроле. Как и вопрос по забору крови для исследований, которые требуют доставки в течении 20 минут, будут надлежащего проработаны и найдены решения », — сказала Ирина Яровая.

Отдельно вице-спикер ГД остановилась на вопросе оказания медицинской помощи в районах края.

«Мною дано поручение по ФАПам Елизовского района территориальному Росздравнадзору, главному врачу Елизово и региональному Минздраву. Они должны выехать на место и с участием жителей обсудить, выработать решения по организации их работы и доступности медицинской помощи», - сообщила наш депутат.

По мнению вице-спикера, в вопросах выздоровления, особенно - детей, не бывает мелочей.

«Необходимо уделять самое пристальное внимание не только вопросу лечения детей, но и тому, в каких условиях оно проходит. Элементарно необходимо повесить жалюзи в палату, где дети не могут спать. Это все управленческие вопросы, вопросы логистики, организации, администрирования с пониманием проблем и запросов пациентов и медицинских учреждений», - подчеркнула она.

«Вообще считаю, что в региональном Минздраве жизненно необходимо кадровые изменения. Мы обсудили это с ответственным заместителем председателя Правительства края Сивак В.И. Очень хочу, чтобы работала система здравоохранения в Камчатском крае, которая гарантирует каждому без исключения жителю доступность и качество медицинской помощи. Мной задействованы практически все форматы и возможные инструменты для помощи краю и с губернатором Камчатки работаем в постоянном командном взаимодействии. По всем данным рекомендациям и поручениям через две недели проведём сверку исполнения», - сказала Ирина Яровая.