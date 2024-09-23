Что убивает наше сердце? — врачи предупреждают

Хроническое недосыпание. Согласно результатам исследования, в которых участвовали 50 тысяч людей, было установлено, что сердечные заболевания диагностируются в два раза чаще у тех, кто плохо спит.

Частые стрессы. На фоне стресса увеличивается синтез адреналина, который приводит к вазоспазму, повышению давления, тахикардии.



Гиподинамия. Снижение скорости кровотока приводит к застою и сердечной недостаточности.



Злоупотребление спиртным и сигаретами. Чаще всего тахикардия бывает у курильщиков, из-за чего миокард быстрее изнашивается. Одновременно уменьшается диаметр сосудов, что ведет к нарушению кровообращения.



Неправильное питание - путь к ожирению. Многие не ограничивают себя в жирных блюдах, сладостях, мучных изделиях, что чревато сосудистой патологией.



Неконтролируемое потребление соли. Ее избыток ведет к задержке жидкости, появлению отечности, что увеличивает нагрузку на сердце. В сутки рекомендуется не более 1,5 мг соли.



Пристрастие к кофе. Из-за его тонизирующего действия на сосуды повышается артериальное давление, может отмечаться тахикардия, стенокардия. Ежесуточно не рекомендуется превышать дозу – 1-2 чашки.