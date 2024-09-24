«День ходьбы» и «10 000 шагов» — на Камчатке пройдет большой спортивный праздник

Сразу две акции «День ходьбы» и «10 000 шагов» состоятся 5 октября на биатлонном комплексе им. Фатьянова, сообщили ИА «Камчатка» в краевом центре профилактики и общественного здоровья.

В программе спортивного праздника – пешие дистанции 3 и 5 километров, игры и развлекательные мероприятия, площадка ГТО, конкурс на самый массовый коллектив и приятные подарки. Кроме того, Камчатский Центр общественного здоровья организует выездное медицинское обследование, которое сможет пройти любой желающий.

Добраться до биатлонного комплекса можно будет бесплатно с остановок «КП» и «Типография» автобусами, которые начнут курсировать с 10.00.

Регистрация участников Дня ходьбы 5 октября откроется с 10.30, старт в 13.00. Медицинский допуск обязателен.

Участие в акции «10000 шагов к жизни» - без ограничений. В этом году она приурочена к Национальной неделе сердца, а решением глав государства СНГ является частью года поддержки волонтерского движения в странах Союза и проходит под девизом «От сердца к сердцу». Справки по телефону WA 8914 220 25 35.