Карьерный рост приводит женщин Камчатки к разводу в 1,5 раза чаще, чем мужчин

После повышения на работе женщины-руководители разводятся чаще, чем управленцы-мужчины, сообщили ИА «Камчатка» на портале SuperJob. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие директора и руководители, состоявшие в официальном браке.

«Четырём из десяти руководителей приходилось расторгать официальный брак. Причем мужчины рассказывали о таких случаях немного чаще женщин (43 и 39% соответственно). Рассуждая о том, кто был инициатором развода, женщины чаще называли себя (52%), мужчины же чаще говорили, что это было общее решение (37%)», — говорится в сообщении.

Женщины на полуострове чаще разводятся, получив продвижение: 28% против 14% среди мужчин, к такому выводу пришли специалисты.