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  4. Кардиологи: Сердце - важнейший орган в организме человека

Кардиологи: Сердце - важнейший орган в организме человека

12:50
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Кардиологи: Сердце - важнейший орган в организме человека

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями совместно с развитием системы первичной медико-санитарной помощи являются основными резервами увеличения продолжительности жизни в РФ, рассказали ИА «Камчатка» в региональном центре медпрофилактики.

Сердце – важнейший орган нашего тела. От состояния сердечно-сосудистой системы напрямую зависит здоровье и продолжительность жизни человека.

Беречь сердце необходимо смолоду. Необходимо сохранять умеренную физическую активность в объеме не менее 150 минут в неделю, рационально питаться, а также контролировать липидный профиль, артериальное давление и ритм сердца.

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