Кардиологи: Сердце - важнейший орган в организме человека

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями совместно с развитием системы первичной медико-санитарной помощи являются основными резервами увеличения продолжительности жизни в РФ, рассказали ИА «Камчатка» в региональном центре медпрофилактики.

Сердце – важнейший орган нашего тела. От состояния сердечно-сосудистой системы напрямую зависит здоровье и продолжительность жизни человека.



Беречь сердце необходимо смолоду. Необходимо сохранять умеренную физическую активность в объеме не менее 150 минут в неделю, рационально питаться, а также контролировать липидный профиль, артериальное давление и ритм сердца.