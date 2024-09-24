Владимир Солодов поручил новому главе ПКГО разработать программу благоустройства столицы Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провёл двустороннюю встречу с временно исполняющим полномочия главы Петропавловска-Камчатского Евгением Беляевым и дал ему ряд поручений. Так, Владимир Солодов поставил главе задачу провести встречи с жителями микрорайонов краевой столицы и с учётом мнения и потребностей горожан, разработать понятную и прозрачную программу благоустройства города до 2030 года.

«Первое и главное — благоустройство дворов и проездов. Мы видим, что больше всего запросов от населения приходится именно на эту составляющую городской жизни. Сейчас реализуется масштабная трансформация города. Обозначены стратегические векторы, которые получили утверждение на уровне президента страны. Всё это позволит нам перезагрузить, в первую очередь, центральную часть города и сделать её привлекательной для людей всех возрастов и категорий. Однако важно, чтобы в городе не было окраин. Жители спальных районов также должны почувствовать трансформацию города – этому нужно уделить особое внимание. Важно, чтобы это не были точечные решения, а даже в отдельных отдалённых районах изменения должны быть увязаны воедино. Уже сейчас вам нужно провести встречи с жителями во всех без исключения районах города, чтобы поговорить с ними и определить первоочередные задачи, проблемные зоны, решение которых жители хотят получить», — сказал Владимир Солодов.

Помимо этого, как ранее сообщало ИА «Камчатка», глава субъекта поручил завершить строительство дороги на перекрёстке улиц Ларина и Академика Королёва в 2025 году, а также в срочном порядке законтрактовать завершение благоустройства микрорайона «Мишенный-3».

«Нам удалось провести большую работу по привлечению финансирования на благоустройство, строительство, совершенствование парков, прогулочных зон. Однако, несмотря на большое количество доступных средств, не всегда удаётся реализовать намеченные планы. Это связано, в первую очередь, с неквалифицированными подрядчиками, с некачественным выполнением работ, постоянным переделыванием и в итоге – расторжением договоров. В этом вопросе нужно ставить точку. Особое внимание прошу уделить резонансным участкам – в частности, дороге на пересечении улиц Ларина и Академика Королёва, участку в Мишенном-3. А также работам, которые идут с трудом – например, это настильная тропа на набережной. Вам нужно в ближайшее время все эти локации посетить, лично проконтролировать текущий статус и определить, как решить эти проблемы и где, возможно, нужна моя поддержка», — сказал глава региона.

Владимир Солодов подчеркнул, что общественные территории, детские площадки, межквартальные проезды и дворы должны содержаться в надлежащем и чистом состоянии. В этой связи губернатор поставил задачу оборудовать их камерами видеонаблюдения, а далее внедрить систему мониторинга состояния таких локаций. Губернатор отметил, что ко всем объектам со стороны службы благоустройства города должен быть «хозяйский» подход. Владимир Солодов также подчеркнул, что также важно ужесточать ответственность управляющих компаний, которые недобросовестно выполняют свои обязанности. Уже сейчас администрации города необходимо готовиться к зимнему сезону и обратить внимание на общее состояние города, уборку мусора, ликвидацию недостроев, рекламных вывесок. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства края.

«Мы видим, что состояние города — одна из проблемных зон, которая волнует большое количество жителей. Петропавловск-Камчатский — “лицо” региона и наша задача – сделать его действительно привлекательным. Ваш профессиональный опыт; то, что вы родились на Камчатке и всю жизнь здесь прожили; неравнодушно относитесь к городу, позволят укрепить городскую администрацию, серьёзно продвинуть результаты, наработанные за последнее время – в соответствии с пожеланиями жителей и теми вопросами, которые их больше всего беспокоят», — сказал Владимир Солодов.

Евгений Беляев в свою очередь сообщил, что в ближайшее время сформирует перечень первоочередных задач, чтобы максимально углубиться в имеющиеся проблемы.

«Я знаком с ними не понаслышке, но моя задача сейчас — найти решение озвученных вами проблем. Обязательно учту ваши пожелания и организую их исполнение в своей работе», — сказал Евгений Беляев.

Напомним, ВРИП главы Петропавловска-Камчатского - заместитель главы-начальник Контрольного управления города Евгений Беляев назначен на должность 19 сентября решением 24-ой сеcсии городской думы Петропавловска-Камчатского. Первый этап конкурса на должность главы состоится 12 ноября.