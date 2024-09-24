Семья Хасбиуллиных из Николаевки: Наша благодарность Ирине Яровой не имеет границ

Не смотря на стеснение 8-летний Андрюша очень хотел увидеть и лично поблагодарить парламентария за ее чуткое отношение к их семье. Это знакомство началось, когда у мальчика обнаружили злокачественную опухоль в головном мозге. Сейчас Андрей приехал на встречу вместе с папой, выразил свою признательность за помощь в организации лечения в федеральном центре, вручив Ирине Яровой рисунок, на котором он изобразил свою семью вместе со своим «Ангелом-хранителем», именно так в семье называют Ирину Анатольевну.

«Спасибо тебе, мой хороший, - обратилась к мальчику Ирина Яровая после вручения подарка и добавила, - Андрей рассказал, кто у него на рисунке изображен, я теперь всех знаю, говорит, не знал, как я выгляжу, посмотрел в интернете».

Напомним, Ирина Яровая сделала все, чтобы сохранить жизнь и здоровье Андрюши. 10 месяцев назад парламентарий в кратчайшие сроки и в ручном режиме решила вопрос получения квоты на лечение мальчика, в том числе в центре Димы Рогачёва, ведущие специалисты которого по приглашению Ирины Яровой были на Камчатке с 16 по 21 сентября этого года. Кроме того, парламентарий помогла семье из Николаевки с приобретением авиабилетов до федерального центра, а также обратившись в Минтруд России, решила вопрос компенсации проезда.

«Когда твоему ребёнку ставят такой диагноз, ты хоть кричи, хоть вой на луну, хоть беги… И Слава Богу, что есть на свете Ирина Анатольевна Яровая, которой я написал. Мы очень признательны Вам!», - обратился к Камчатскому депутату Роман Хасбиуллин - папа Андрея.

Кроме семьи Хасбиуллиных в этот день Ирина Яровая встретилась и с другими родителями камчатских детей и их родителями, благодарными ей за помощь в трудной жизненной ситуации. Все дети лечились у лучших медиков страны благодаря парламентарию.

На встрече также присутствовали представители регионального минздрава и ведущие детские онкологи страны, которые приехали на Камчатку из центра Димы Рогачева по инициативе Ирины Яровой.

«Визит специалистов и Центра Димы Рогачева, организованный мною уже в третий раз, и совещание, которое я сегодня провела с врачами всего Камчатского края, всех муниципалитетов, и встреча с родителями онкобольных деток – преследуют одну цель: чтобы внутри региона была правильная коммуникация в интересах и ребёнка, и врача, чтобы не было бездушного отношения», - сказала Ирина Яровая.