Что такое острая сердечная недостаточность — врачи поясняют 24.09.2024 15:59 28 Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях: Комментарии Написать комментарий Нет комментариев. Ваш будет первым! Ваше имя E-mail для ответов Отправить Отменить Предпросмотр 09.08.2024 Как сосудистая система сигнализирует о проблемах со здоровьем. Врачи поясняют 23.09.2024 Что значит «сердечная недостаточность» — кардиолог поясняет 29.07.2024 Врачи объяснили жителям Камчатки, что такое неонатология 30.07.2024 Почему мама не хочет кормить грудью, ответили врачи с Камчатки