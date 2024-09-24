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  4. Куратор проекта - заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Куратор проекта - заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

19:40
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Куратор проекта - заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Одной из национальных целей развития России остается сохранение населения, в котором ключевым показателем является стойкое увеличение продолжительности жизни до 78 лет. Ожидается, что такого показателя средней продолжительности жизни страна достигнет к 2030 году.

Для этого разработан федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография», основными идеями которого стали следующие:
— важно сохранять здоровье и активность в пожилом возрасте. Многие занятия, которые кажутся доступными только молодым, сегодня доступны и людям старших возрастов.
— особое внимание необходимо уделять вопросам профилактики остеопороза, снижения сенсорных функций (слух, зрение), когнитивных нарушений, снижения мышечной массы и падений пожилых и бытового травматизма.

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