Владимир Солодов доставил новую партию оборудования бойцам бригады 1466

Губернатор Камчатки Владимир Солодов во время поездки в Донецкую Народную Республику встретился с военнослужащими бригады 1466. Глава региона передал им гуманитарный груз, в числе которого комплект Starlink, средства радиоэлектронной борьбы для автомобилей и переносного типа, а также расходные материалы.

«Я получил ряд обращений по поводу бригады 1466. Буквально за две недели до поездки лично встречался с родственниками одного из военнослужащих. Поэтому мне принципиально важно было поговорить с ребятами, которые проходят здесь службу. Передал им партию груза, в которую в том числе входят средства радиоэлектронной борьбы, так называемые “капюшоны”. Я удостоверился, что бойцы ходят в отпуска. Отметил для себя, что бытовые вопросы военнослужащих также решены. Подчеркну – мы реагируем на все обращения военнослужащих. Каждое из них идёт в работу. По каждому стараемся помогать вплоть до практических вещей, которые нужны прямо сегодня. Будем и дальше продолжать взаимодействие с военнослужащими и оказывать помощь по всем поступающим от них запросам. Мы находимся на связи с руководством подразделений и самими камчатскими ребятами», — сказал Владимир Солодов.

Военнослужащий с позывным «Сахар» отметил, что это уже третья поставка груза с Камчатки для военнослужащих бригады 1466.

«До этого нам привозили много дронов, средства медицины, автомобиль, багги и т.д. Хочу сказать, что Камчатка помогает очень хорошо нам и за это хочу поблагодарить правительство региона, Владимира Солодова и всех камчатцев. Про нас помнят, не забывают и это для нас очень важная поддержка. Хочу также сказать, что настрой у ребят позитивный, несмотря на усталость. Они поддерживают друг друга и ждут возвращения домой», — сказал военнослужащий.

Напомним, камчатские бойцы постоянно получают грузы по поручению главы региона. Владимир Солодов ни раз отмечал, что Камчатка сплотилась в вопросах помощи фронту, и что для жителей региона слова воинская доблесть и защита отечества имеют огромный вес. Бойцы с Камчатки чувствуют помощь от региона, и знают за что они сражаются на передовой. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.



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