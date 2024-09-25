Хроническая сердечная недостаточность — медики рассказывают

Хроническая сердечная недостаточность — это состояние, которое развивается постепенно и может длиться месяцы или годы. Оно встречается чаще, чем острая сердечная недостаточность.

Симптомы хронической сердечной недостаточности могут быть не сразу заметны, так как организм может адаптироваться к изменениям в течение длительного времени, или их могут связывать с возрастом.

Симптомы могут указывать на левостороннюю или правостороннюю сердечную недостаточность.



В Камчатском Центре общественного здоровья рассказали, что каждый тип сердечной недостаточности имеет свои особенности и может проявляться по-разному. Основным симптомом является затруднение дыхания при физической нагрузке или в покое.



Предупреждающими признаками могут быть:

потоотделение при лёгкой физической нагрузке;

неспособность лежать ровно;

стеснение в груди;

отёчность ног.