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  4. Хроническая сердечная недостаточность — медики рассказывают

Хроническая сердечная недостаточность — медики рассказывают

12:59
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Хроническая сердечная недостаточность — медики рассказывают

Хроническая сердечная недостаточность — это состояние, которое развивается постепенно и может длиться месяцы или годы. Оно встречается чаще, чем острая сердечная недостаточность.

Симптомы хронической сердечной недостаточности могут быть не сразу заметны, так как организм может адаптироваться к изменениям в течение длительного времени, или их могут связывать с возрастом.
Симптомы могут указывать на левостороннюю или правостороннюю сердечную недостаточность.

В Камчатском Центре общественного здоровья рассказали, что каждый тип сердечной недостаточности имеет свои особенности и может проявляться по-разному. Основным симптомом является затруднение дыхания при физической нагрузке или в покое.

Предупреждающими признаками могут быть:
потоотделение при лёгкой физической нагрузке;
неспособность лежать ровно;
стеснение в груди;
отёчность ног.

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