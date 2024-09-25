Как правильно питаться для укрепления сердца — медики советуют

Сбалансированный рацион подразумевает отказ от вредных продуктов, таких как сладости, жирные и жареные блюда, рассказали корреспонденту ИА «Камчатка» в краевом Центре общественного здоровья. Также следует контролировать количество потребляемых калорий и стремиться к их дефициту, что поможет снизить вес.

Овощи и фрукты — отличные помощники в поддержании здоровья сердца. Их регулярное употребление в достаточном количестве поможет улучшить состояние сосудов.

Рекомендуется ограничить потребление сахара и соли, а также продуктов, их содержащих. Вместо сладостей можно употреблять фрукты или свежевыжатые соки. Это позволит избежать отложения холестерина в сосудах и предотвратить развитие атеросклероза и гипертонии.

Не стоит забывать и о дополнительных источниках витаминов и микроэлементов, которые могут быть включены в рацион. Особенно важны для сердца калий и магний, которые отвечают за нормальную сократительную деятельность сердца, питание миокарда и поддержание эластичности сосудов.