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  4. Как правильно питаться для укрепления сердца — медики советуют

Как правильно питаться для укрепления сердца — медики советуют

15:48
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Как правильно питаться для укрепления сердца — медики советуют

Сбалансированный рацион подразумевает отказ от вредных продуктов, таких как сладости, жирные и жареные блюда, рассказали корреспонденту ИА «Камчатка» в краевом Центре общественного здоровья. Также следует контролировать количество потребляемых калорий и стремиться к их дефициту, что поможет снизить вес.

Овощи и фрукты — отличные помощники в поддержании здоровья сердца. Их регулярное употребление в достаточном количестве поможет улучшить состояние сосудов.
Рекомендуется ограничить потребление сахара и соли, а также продуктов, их содержащих. Вместо сладостей можно употреблять фрукты или свежевыжатые соки. Это позволит избежать отложения холестерина в сосудах и предотвратить развитие атеросклероза и гипертонии.
Не стоит забывать и о дополнительных источниках витаминов и микроэлементов, которые могут быть включены в рацион. Особенно важны для сердца калий и магний, которые отвечают за нормальную сократительную деятельность сердца, питание миокарда и поддержание эластичности сосудов.

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