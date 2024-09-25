24 сентября 2024 года на Камчатке стало на 11 семей больше

На Камчатке в красивую дату 24 сентября 2024 года на 11 семей больше. Из них шесть пар зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе столицы Камчатского края, три пары соединили свои сердца в отделе ЗАГС Елизовского района, одна пара - в отделе записи актов гражданского состояния Вилючинска и ещё одна пара - в отделе записи гражданского состояния управления делами администрации Соболевского района.

«Я рада приветствовать вас и дорогих вашему сердцу людей на торжественной церемонии вашего бракосочетания. Иногда одно слово вызывает больше эмоций, чем самая пламенная речь. Она будоражит, магнетизирует, кружит голову, доходит до самого сердца. Это слово — любовь. Просто прислушайтесь. Любовь, когда иллюзия становятся реальностью, любовь — когда иллюзия больше, чем реальность. Любовь на земле единственная, достойная удивления сила. Без её тепла и света земля превратилась бы в пустыню, а человек в пригоршню. Вам дано счастье наслаждаться счастливыми мгновениями любви, которые вы решили продлить на долгие годы супружеской жизни», - поприветствовала молодоженов консультант отдела ЗАГС Петропавловска-Камчатского Нина Скворцова.



В городском Дворце бракосочетания атмосферу создавал Городской оркестр. Гости могли послушать выступления саксофониста, трубача и солистки Оксаны Пелёвиной. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.



Напомним, в 2024 году в Год семьи агентством ЗАГС и архивного дела Камчатского края принято решение открыть отделы ЗАГС Петропавловска-Камчатского и Елизовского района для торжественной регистрации брака каждое 24 число месяца. Сыграть свадьбу в торжественной обстановке можно будет 24 октября (четверг), 24 ноября (воскресенье), 24 декабря (вторник).



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