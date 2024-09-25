Горожанам краевой столицы Камчатки расскажут об эпохе романтизма в искусстве

С 27 по 29 сентября жителей города ждут увлекательные лекции, творческие встречи, занятия для детей и мастер-класс по тиражной графике, посвященные романтизму, напомнили ИА «Камчатка» в пресс-службе мэрии ПКГО.

«В субботу, 28 сентября, на Морском вокзале состоится концерт камерной музыки эпохи романтизма, который пройдет на фоне морских декораций», — рассказали в оргкомитете фестиваля.

Третий фестиваль «Звук вокруг» был открыт 21 сентября под девизом «В поисках происхождения искусства». Методические занятия в области культуры и просвещения проведут научные сотрудники и ведущие специалисты Пушкинского музея.

21–22 сентября программа была посвящена искусству Древнего мира, а 4–6 октября темой станет «Авангард».

Фестиваль «Звук вокруг» рассчитан на широкую аудиторию. Все мероприятия бесплатны, но посещение возможно только по предварительной регистрации.

Более подробная информация доступна на официальном сайте: soundkamchatka.pushkinmuseum.art.