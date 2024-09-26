Фестиваль «Море жизни» состоится в Петропавловске 28 сентября

В Петропавловске-Камчатском в субботу, 28 сентября, состоится девятый экологический фестиваль «Море жизни». Жителей и гостей города ждут с 12 до 17 часов на городской площадке «Экосистема. Дача» (территория бывшей этнодеревни на берегу озера Култучного).

Традиционно фестиваль откроет шествие колонн в защиту природы. Это яркое, красочное мероприятие, в котором участвуют дети, их педагоги и наставники, а также родители. Об этом рассказали ИА «Камчатка» в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

Весь день гостей праздника ждёт насыщенная и увлекательная программа от особо охраняемых природных территорий:

мастер-классы по рисованию и изготовлению сувениров;

познавательные игры и конкурсы, посвящённые морским обитателям;

экологический квест «Я, ты, океан. В согласии с природой - в согласии с собой».

Также пройдет выставка работ краевого конкурса рисунков «Обитатели камчатских морей», финальный этап краевого конкурса детских костюмов а также лекции о морских животных. Завершится фестиваль флэшмобом «Море волнуется раз…».