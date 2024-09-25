В Госдуме РФ идёт подготовка ко второму чтению законопроекта о создании международных ТОРов 

«Для обеспечения исполнения поручения Президента необходимо на уровне федерального закона создать условия, при которых международные ТОРы создадут в лице Российской Федерации и наших дальневосточных регионов те субъекты, которые станут интересны иностранным инвесторам», - заявила заместитель Председателя ГД Ирина Яровая в ходе совещания по подготовке ко второму чтению законопроекта о создании международных ТОРов на Дальнем Востоке, которое состоялось по инициативе вице-спикера на площадке Государственной Думы.

Участие в совещании приняли губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Магаданской области Сергей Носов, глава Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Чукотки Владислав Кузнецов, представители правительств всех дальневосточных субъектов, министр по делам Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, первый замминистра транспорта Валентин Иванов, замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, замминистра промышленности и торговли Иван Куликов, заместитель министра юстиции Константин Панферов.

«Президентом в рамках Восточного экономического форума было дано прямое поручение, на основании которого мы инициировали обсуждение на площадке Государственной Думы для того, чтобы исполнение поручения Президента было не формальным, а содержательным. И было исполнено в кратчайшие сроки. Кроме того, еще в рамках подготовки к данному совещанию, мною была выстроена дополнительная работа с каждым губернатором дальневосточных регионов с тем, чтобы получить конкретные предложения, которые мы могли обсудить с участием министерств», - сказала Ирина Яровая.

«Мы акцентировали внимание на трех ключевых позициях. Первое – выгодность международных ТОРов для Российской Федерации: какой перечень инвестиций по предмету деятельности наиболее ожидаем для нас, и кого мы хотели бы видеть в качестве инвесторов. То есть определить ту группу товаров и производств, по которым есть смысл рассматривать особые преференции. Второе – это объем самих инвестиций, потому что объем инвестиций определяет значимость и серьезность инвестора, и, следовательно, и наш отклик на то, как мы оцениваем выгодность предложения для того, чтобы создавать особенные условия. Третье – сами дополнительные преференции, которые на основании первых двух факторов готова предоставить РФ и закрепить это на законодательном уровне», - сообщила вице-спикер ГД.

«Режим преференций, которые Россия предложит иностранным инвесторам должен учитывать существующие мировые практики и максимально привлекать инвесторов», - добавила парламентарий.

При этом все участники совещания, едины в том, что в приоритете – защита интересов российских производителей: «Мы должны понимать, что в приоритете – российский производитель и именно для него мы должны создавать максимально выгодные условия. А преференции иностранным инвесторам должны предлагаться только там, где мы понимаем, что у нас нет российского инвестора», - подчеркнула Ирина Яровая.

«Каждое министерство и каждый дальневосточный регион должен увидеть себя в общей логике национальной стратегии, обозначить свое вдумчивое отношение к новой возможности развития – международным ТОРам. По итогам совещания мы договорились, что каждое ведомство должно сформировать то ТЗ, которое может быть отражено в законе как универсальная формула дополнительных решений, которые государство должно оформить как рамку. Оформив эту рамку можно делать второй этаж решений, исходя уже из исключительных преференций, из набора требований к инвестору, определить на более высоком уровне, кто из инвесторов подойдет под эти условия. Кроме того, мы направим в минфин те предложения, которые уже предоставили дальневосточные субъекты, чтобы министерство финансов уже выработало позицию по возможности реализации данных предложений и на каких условиях это возможно. Мы с коллегами договорились, что через неделю обсудим все предложения и выйдем на итоговые решения», - заключила Ирина Яровая.