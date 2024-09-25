Первая помощь при острой сердечной недостаточности — медицинский ликбез

Если у пациентов с гипертонической болезнью или заболеваниями сердца наблюдаются симптомы острой сердечной недостаточности (ОСН), необходимо выполнить следующие действия:

Вызвать скорую медицинскую помощь.

Придать больному сидячее положение. Лучше всего использовать кресло с подлокотниками, чтобы пациент мог опираться на них и задействовать межреберные мышцы при дыхании.Обеспечить физический и психоэмоциональный покой. Проветрить помещение и создать спокойную атмосферу.

Согреть ноги. Опустить их в большую ёмкость с горячей водой — таз, бак, ведро и т.д.

Наложить жгуты. В особенно тяжелых случаях на ноги в области паха накладывают жгуты, которые пережимают поверхностные вены, не затрагивая глубокие артерии. Это позволяет уменьшить приток крови к сердцу и облегчить его работу.

Помните, что данные меры являются лишь временной помощью и не заменяют полноценное лечение. При появлении первых симптомов ОСН следует немедленно обратиться за медицинской помощью.