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  4. Первая помощь при острой сердечной недостаточности — медицинский ликбез

Первая помощь при острой сердечной недостаточности — медицинский ликбез

17:40
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Первая помощь при острой сердечной недостаточности — медицинский ликбез

Если у пациентов с гипертонической болезнью или заболеваниями сердца наблюдаются симптомы острой сердечной недостаточности (ОСН), необходимо выполнить следующие действия:

Вызвать скорую медицинскую помощь.
Придать больному сидячее положение. Лучше всего использовать кресло с подлокотниками, чтобы пациент мог опираться на них и задействовать межреберные мышцы при дыхании.Обеспечить физический и психоэмоциональный покой. Проветрить помещение и создать спокойную атмосферу.
Согреть ноги. Опустить их в большую ёмкость с горячей водой — таз, бак, ведро и т.д.
Наложить жгуты. В особенно тяжелых случаях на ноги в области паха накладывают жгуты, которые пережимают поверхностные вены, не затрагивая глубокие артерии. Это позволяет уменьшить приток крови к сердцу и облегчить его работу.
Помните, что данные меры являются лишь временной помощью и не заменяют полноценное лечение. При появлении первых симптомов ОСН следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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