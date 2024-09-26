Комплексная программа «Город 2030» изменит Петропавловск-Камчатский

На встрече с губернатором края было решено изменить подход к развитию города. Вместо отдельных улучшений необходимо разработать комплексную программу, об этом сообщили в мэрии ПКГО информагентству «Камчатка».

В понедельник, 23 сентября, состоялась встреча с губернатором края Владимиром Солодовым, на которой были определены задачи для совместной работы. Одной из ключевых задач, о которой говорили на встрече, является необходимость пересмотреть подход к развитию города. Вместо точечных решений по благоустройству и развитию нужно разработать комплексную программу на срок до 2030 года.

Программа должна включать в себя объекты Мастер-плана, которые касаются центра Петропавловска-Камчатского, а также предложения по благоустройству всех районов города.

В основе программы должны быть предложения жителей. Горожане хотят видеть больше благоустроенных дворов, прогулочных зон, скверов и парков. Необходимо более внимательно подходить к планированию ремонтных работ на дорогах, внутриквартальных и придомовых проездах. Эти вопросы были подняты жителями во время прямой линии с губернатором 12 сентября.

Исполняющий обязанности главы города отметил, что планирует более глубоко погрузиться в проблемы города, общаясь с жителями лично. Встречи позволят собрать предложения для программы «Город 2030». В связи с этим Беляев поручил ответственным лицам организовать встречи с жителями во всех районах города с начала следующей недели.

Встречи будут проводиться в октябре во дворах домов в вечернее время и выходные дни, чтобы охватить максимальное количество жителей.

Все предложения будут включены в программу «Город 2030» на пятилетний период с 2025 по 2029 годы.