Как предотвратить развитие сердечной недостаточности — кардиологи рекомендуют

Чтобы поддерживать сердечно-сосудистую систему в тонусе, необходимо ежедневно проходить не менее 3 километров пешком, рассказали ИА «Камчатка» в краевом центре общественного здоровья . Альтернативой ходьбе могут быть бег, плавание, танцы или зарядка. Постепенное увеличение нагрузки укрепляет сердце и сосуды, улучшает кровообращение и снижает риск образования тромбов.

Контроль массы тела имеет большое значение, так как ожирение может привести к жировой дистрофии миокарда, кислородному голоданию сердечной мышцы и повышению риска тромбообразования.

Для профилактики заболеваний сердца необходимо пересмотреть питание и сделать его более здоровым.



Следует помнить, что вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, могут нанести вред здоровью. Курение повышает уровень специфических белков, которые являются предшественниками тромбов, а также увеличивает вязкость крови. Алкоголь и кофеин могут повышать артериальное давление, вызывать тахикардию, аритмию и нарушение питания кардиомиоцитов.



Ещё одним важным условием является соблюдение гигиены сна. Организм, который не получает достаточного количества сна, находится в состоянии стресса и не может нормально восстанавливаться. Это может привести к износу сердечной мышцы и нарушению её работы. Постоянное недосыпание и переутомление могут стать причиной гипертонии. Поэтому необходимо спать не менее 8 часов в сутки.