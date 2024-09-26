Актёры из Москвы привезли на Камчатку детский спектакль о книгах и библиотеке

Спектакль «Приключения в библиотеке» создан в рамках проекта «Театр и Библиотека», который получил поддержку от Президентского фонда культурных инициатив. Его воплотили актёры из московского детского театра «Домик Фанни Белл».

Спектакль уже увидели юные зрители в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Выборге, Бийске, Можайске, Воркуте и Хабаровске. Теперь и на Камчатке дети учатся любить книги вместе с героями спектакля.

Режиссёр Александра Ловянникова создала трогательную историю о дружбе между уличным котом и библиотечной мышью. Благодаря этой дружбе кот узнал, что в книгах есть волшебство. Вдохновлённый этим открытием, он решил научиться читать и остаться в библиотеке, которая стала его новым домом.

Спектакли проходят в Камчатской краевой детской библиотеке имени В. Кручины.

«Для европейской части планеты книга сегодня в известной степени «умирает». Мы сопротивляемся этому, потому что считаем, что вместе с книгой умрёт и мыслящее человечество. Это недопустимо. Кроме того, когда книга умирает, она становится всё дороже — это закон рынка, но с этим мы ничего не можем поделать. Поэтому библиотека для тех, кто тянется к чтению, знанию и литературе, даёт возможность приобщиться к литературе бесплатно. И наш спектакль с шутками и прибаутками позволяет почувствовать обаяние литературы», — рассказал актёр Пётр Вяткин.

В спектакле играют талантливые актёры Мария Пропажина, Пётр Вяткин и Дмитрий Иванюгин. Благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив вход на спектакли бесплатный.