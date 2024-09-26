«OpensoundQuartet» на Камчатке

29 сентября пройдет уникальный концерт OpensoundOrchestra, посвященный музыке современных композиторов для струнного квартета, сообщает ИА«Камчатка».

Прозвучат произведения ведущих российских и зарубежных авторов. Программа концерта представляет различные аспекты жанра и демонстрирует подходы к нему.



Солисты квартета достигли гармонии и полного взаимопонимания благодаря высокому профессионализму. Проект поддержан Союзом композиторов России и Министерством культуры РФ. В концерте участвует произведение Настасьи Хрущёвой из программы «Ноты и квоты» Союза композиторов России.