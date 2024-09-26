Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Культура
  4. «OpensoundQuartet» на Камчатке

«OpensoundQuartet» на Камчатке

13:05
56
«OpensoundQuartet» на Камчатке

29 сентября пройдет уникальный концерт OpensoundOrchestra, посвященный музыке современных композиторов для струнного квартета, сообщает ИА«Камчатка».

Прозвучат произведения ведущих российских и зарубежных авторов. Программа концерта представляет различные аспекты жанра и демонстрирует подходы к нему.

Солисты квартета достигли гармонии и полного взаимопонимания благодаря высокому профессионализму. Проект поддержан Союзом композиторов России и Министерством культуры РФ. В концерте участвует произведение Настасьи Хрущёвой из программы «Ноты и квоты» Союза композиторов России.

Билеты можно приобрести в кассах филармонии или на сайте https://kammusic.ru/afisha/OpensoundQuartet

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Медики Камчатки рассказали, что сохранение здоровья детей – одна из основных задач государства
Федеральной поддержкой в развитии транспортной доступности Камчатки заручился глава края
Более тысячи рабочих привлекли для строительства главного аэропорта Камчатки
Врачи объяснили жителям Камчатки, что такое неонатология
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.