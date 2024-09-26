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  4. Правила для больных с острой сердечной недостаточностью

Правила для больных с острой сердечной недостаточностью

13:59
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Правила для больных с острой сердечной недостаточностью

При острой сердечной недостаточности важно ограничить физические нагрузки, сообщили ИА «Камчатка» в центре медпрофилактики. Категорически запрещено ходить, курить, пить воду и принимать жидкую пищу до особого разрешения врача.

Следует избегать приема нитроглицерина, если артериальное давление ниже 100 мм рт. ст., а также при сильной головной боли, головокружении или остром нарушении зрения, речи или координации движений.
Если у вас гипертоническая болезнь или болезнь сердца, сопровождающаяся одышкой и отеками на ногах, обсудите с лечащим врачом необходимые препараты. Важно четко записать их названия, дозировку и порядок приема (алгоритм).
Обратите внимание на симптомы, при которых следует немедленно вызывать скорую помощь. Каждому пациенту с острой сердечной недостаточностью рекомендуется иметь индивидуальную аптечку первой помощи и всегда носить ее с собой.

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