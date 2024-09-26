Библиотекари в Петропавловске-Камчатском узнают, как сохранить здоровье до глубокой старости

Специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, сообщили корреспонденту ИА «Камчатка», что расскажут о том, как сохранить здоровье до глубокой старости, как уберечь сердце от хронических заболеваний и почему важно знать свои физиологические параметры сотрудникам библиотеки имени Виталия Кручины.

Встреча начнётся в 11:00 и будет посвящена проекту «Будь здоров с МЕДСИ!», который направлен на популяризацию здорового образа жизни и повышение уровня знаний о способах сохранения здоровья среди офисных работников. В мероприятии также примут участие специалисты Камчатского кардиологического диспансера.



Участники встречи смогут не только узнать теоретическую информацию, но и измерить свои физиологические показатели (артериальное и внутриглазное давление, уровень насыщения крови кислородом, рост, вес и т. д.), определить факторы риска и получить общее консультирование специалистов.