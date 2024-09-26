Дмитрий Чернышенко поблагодарил Ирину Яровую за закон о детском отдыхе

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совместном заседании трех комитетов Государственной Думы поблагодарил Ирину Яровую за работу над законом о детском отдыхе и отдельно отметил неравнодушие вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

«Я хотел бы отдельно поблагодарить Вас, Ирина Анатольевна, за неравнодушие и тщательно проработанный законопроект о гарантиях прав ребёнка, который предусматривает подходы подготовки единой воспитательной программы и работы в детских лагерях», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Отметим, как автор закона о безопасном детском отдыхе, Ирина Яровая в 2024 году стала инициатором разработки единой программы воспитания и базового календарного плана работы для вожатых и воспитателей в лагерях.

«Я очень сильно порадовался тому, что в законопроекте все отлично продумано: все структурировано, с календарными планами, с описанием конкретных мероприятий, с учетом смен и различных возрастных групп», - добавил заместитель председателя Правительства РФ.

Напомним, Ирина Яровая всегда уделяет самое серьезное внимание вопросам защиты интересов семьи, и образованию. Здесь и предложение Ирины Яровой о дополнении федеральных образовательных стандартов, программ и учебников истории обязательными разделами о геноциде народов СССР во время Великой Отечественной войны и о фактах геноцида русскоязычного населения на территории Донбасса и Украины, и разработка закона о школьном питании и единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов.

Парламентарий - автор закона о целевой подготовке специалистов, который вступил в силу с 1 мая 2024 года.

При этом, важнейшим вопросом в работе Ирины Яровой остается практическая помощь жителям Камчатки и Дальнего Востока, доступность медицинской помощи. Так, например, по приглашению Ирины Яровой на полуостров регулярно приезжают высококлассные специалисты федеральных медицинских центров. Недавно на Камчатке плодотворно потрудился медицинский десант из центра имени Дмитрия Рогачева. Федеральные специалисты не только осмотрели маленьких пациентов, но и дали целый ряд рекомендаций камчатским коллегам по усовершенствованию службы оказания медицинской помощи в регионе.