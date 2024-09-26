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Камчатских студентов приглашают на встречу с Героем России, космонавтом Олегом Артемьевым

16:18
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Камчатских студентов приглашают на встречу с Героем России, космонавтом Олегом Артемьевым

В Петропавловске-Камчатском со студентами встретится Герой России, космонавт Олег Артемьев. 30 сентября в 8:45 в спортивном парке «Спартак» для студентов КамГУ имени Витуса Беринга и всех желающих звёздный гость проведёт активную разминку на свежем воздухе. Сбор на футбольном поле с трибунами. Вторая встреча со студентам состоится в тот же день в 12:00 в актовом зале главного корпуса (улица Пограничная, 4, 4 этаж). Об этом ИА «Камчатка» рассказали в КамГУ.

Справка: Олег Германович Артемьев — 118-й космонавт СССР/России и 534-й космонавт мира. Общая продолжительность его полётов составила 560 суток 18 часов 06 минут. Пять раз выходил в открытый космос, общая продолжительность работ в открытом космосе составила более 34 часов. Участник 14 и 105-суточных подготовительных экспериментов по программе «МАРС-500», имитирующих полёт на Марс.
Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации, инструктор-космонавт-испытатель 2 класса. Кандидат экономических наук, написал ряд научных статей. Увлекается горными лыжами, борьбой самбо, ракетомодельным спортом, футболом, хоккеем, криогеникой, вулканологией, туризмом, подводной охотой, чтением книг.

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