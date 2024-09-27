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  4. На осенние «Городские променады» приглашают жителей столицы Камчатки

На осенние «Городские променады» приглашают жителей столицы Камчатки

09:25
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На осенние «Городские променады» приглашают жителей столицы Камчатки

Жителей и гостей Петропавловска приглашают на «Городские променады». В пятницу, 27 сентября, с 10 до 16 часов в сквере Свободы на Ленинской пройдёт конкурс «Время выбрало нас». С 14 до 16 часов откроется Летний читальный зал на площадке «Экосистема» у Култучного озера. С 15 до 18 часов молодёжь приглашают принять участие в конкурсно-развлекательной программе «Общага». Она состоится в сквере по улице Кирдищева. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе администрации Петропавловска.

В субботу, 28 сентября, с 14 до 16 часов в микрорайоне Завойко на территории детской площадки по улице Петра Ильичева, 54, 58 для детворы проведут развлекательно-игровую программу «Веселые зверята». Эту программу повторят 29 сентября в парке на улице Индустриальной.
В мэрии напомнили, что сентябрь — завершающий месяц для проведения культурно-массовых мероприятий в Петропавловске-Камчатском в рамках программы «Городские променады».

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