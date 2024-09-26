Как вредят сердцу строгие диеты — медики рассказывают

Строгие диеты могут нанести непоправимый вред сердечно-сосудистой системе. Медики утверждают, что сбалансированное питание не подразумевает отказ от всех продуктов, кроме диетических.

«Ограничительные диеты приводят к дефициту магния, калия и натрия, которые необходимы для нормальной работы сердца. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется употреблять нежирные молочные и мясные продукты, а также каши, овощи и фрукты. Следует ограничить потребление картофеля, белого риса и муки, чтобы избежать избытка сахара», — сообщили в Камчатском Центре общественного здоровья.

Врачи подчёркивают, что сердечно-сосудистые заболевания требуют комплексного подхода к лечению и профилактике. Правильное питание, контроль уровня холестерина и физическая активность помогут сохранить здоровье сердца на долгие годы.