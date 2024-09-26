Государственная политика направлена на сохранение российских традиций и ценностей — Ирина Яровая

«Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри - это защита от деструктивного контента, который имеет вполне конкретные разрушительные цели, направленные на изменение позитивного мышления человека, на разрушение его базового ценностного ориентира, на отношение к материнству и семье. Это заслон от противоправного агрессивного воздействия», - заявила заместитель Председателя ГД Ирина Яровая.



«Ранее по нашей инициативе Государственная Дума приняла решение, направленное на защиту детей от деструктивного контента. Через систему так называемых «синих китов» мы увидели, что через манипуляцию сознанием оказалось возможным запускать обратный отсчёт жизни ребёнка и доводить его до самоубийства», - напомнила Ирина Яровая.



«Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри - это защита от деструктивного контента, который имеет вполне конкретные разрушительные цели, направленные на изменение позитивного мышления человека, на разрушение его базового ценностного ориентира, на отношение к материнству и семье. Это заслон от противоправного агрессивного воздействия», - подчеркнула парламентарий.



«Очень важно понимать, что данная идеология не свойственна Российской Федерации. Эти новации, связанные с методологиями и воздействием на психику человека - это технология, созданная за рубежом, и многократно там апробированная. Такие технологии пытаются внедрять в разных странах мира. Но особенность России заключается в том, что базовое общество более устойчиво и более защищено с точки зрения своего собственного нравственного ориентира и устойчивых традиций. Поэтому принятие таких решений для законодателей – это, фактически, отражение того общего ценностного ориентира, который есть в обществе», - сказала вице-спикер ГД.



«То, что Председатель Государственной Думы и Председатель Совета Федерации являются авторами этого закона, подчёркивает то, что это общенациональная и государственная логика, направленная на сбережение традиций и ценностей России», - заключила Ирина Яровая.