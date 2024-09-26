Ирина Яровая: «Мы действуем абсолютно в логике защиты жизни и безопасности граждан России»

«Решение о невозможности усыновления российских детей гражданами тех стран, где разрешена смена пола – это защита безопасность самих детей, это невозможность разрушения их психического и физического здоровья», - заявила заместитель Председателя ГД Ирина Яровая в ходе рассмотрения Государственной Думой в первом чтении законопроекта, запрещающего усыновление российских детей гражданами тех стран, где разрешена смена пола.



«В Конституции нашей страны закреплены ключевые положения о том, что мы обеспечиваем защиту наших традиционных нравственных ценностей, что брак в России - это союз мужчины и женщины, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», - напомнила Ирина Яровая.



«В Австралии вопрос выбора гендера разрешается с трёх лет. В Дании, Великобритании, Шотландии с 12, 9, 4 лет. Вопросы, связанные с так называемым выбором гендера самим ребёнком в три года, выбором тем, кем он хочет быть, — это безусловное активное воздействие на сознание ребёнка с целью манипуляции его сознанием. Так называемая смена пола, которая стала легитимизироваться в других странах, - это фактически осмысленные преступные действия, направленные против жизни и безопасности ребёнка, который по природе рождения имеет совершенно точную идентификацию своей половой принадлежности. Сам термин «гендер» как социальный пол был сформирован именно в этой логике манипуляции и изменения численности населения», - сказала вице-спикер ГД.



«Практически все мета-технологии направлены на этот деструктивный контент, который, в конечном счёте, формирует психические расстройства у человека и создаёт ту жизненно невыносимую ситуацию, когда эти, ещё не понимающие до конца ситуацию, дети совершают те или иные поступки», - добавила зампред ГД.



«Запрет на усыновление странами, где законодательно разрешена смена пола, это обеспечение защиты жизни и безопасности ребенка, которое напрямую проистекает из Конституции Российской Федерации. Это защита ценностного ориентира, нравственных основ, которые есть в России. И это прямая фактологическая защита жизни человека, жизни ребёнка», - подчеркнула Ирина Яровая.



«Предлагаю ко второму чтению предусмотреть в законопроекте формирование Генеральной прокуратурой, Минюстом и МИДом реестра стран, где законодательно разрешена смена пола. И это будет очевидным, понятным шагом в определении для органов опеки, есть ли вообще правовые основания для постановки вопроса в судебном порядке и рассмотрения процедуры усыновления», - предложила вице-спикер ГД.



«Мы действуем абсолютно в логике защиты жизни и безопасности граждан России», - заключила Ирина Яровая.