Включить в нацпроекты строительство новых детских лагерей отдыха предложила Ирина Яровая

Включить в нацпроекты строительство новых детских лагерей отдыха, а также предусмотреть в программах детского отдыха календарный план работы по физическому воспитанию и оздоровлению предложила заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, выступая на совместном заседании трех комитетов Государственной Думы с участием профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра просвещения Сергея Кравцова и министра здравоохранения Михаила Мурашко.



«Вопросы, которые сегодня инициирует «Единая Россия» системно направлены на реализацию стратегии, обозначенной Президентом: демография, обеспечение качества и безопасности жизни семей и детей, а также меры, которые государство реализует как форму поддержки – организация досуга, образование и воспитание, медицинское сопровождение», - сказала Ирина Яровая.



«Вопросы организации детского отдыха находятся в зоне пристального внимания парламента и Председателя ГД Вячеслава Володина. Во исполнение поручения Председателя ГД, данного профильным комитетам и Совету Законодателей, нами разработан и готов к внесению законопроект по вопросам организации детского отдыха, разработанный «Единой Россией», к которому мы приглашаем присоединиться представителей всех фракций. Мы предлагаем сформировать общие программы воспитания, которые будут носить универсальный и качественный характер и являться тем базовым содержательным продуктом, который позволит каждому воспитателю, вожатому одинаково качественно решать эту важную задачу. Также законопроектом предусмотрено информирование родителей о том, какие услуги предоставляет то или иное детское учреждение», - сообщила зампред ГД.



«Мы делаем следующий шаг и предлагаем Правительству РФ включить в национальные проекты строительство новых инфраструктурных объектов -новых детских лагерей отдыха. Это и будет прикладным результатом, той целью, в которую государство вкладывает большие стратегические ресурсы», - предложила Ирина Яровая.



«Предлагаем наполнить программы детского отдыха, который называется оздоровительным, ещё и самим оздоровлением. То есть сформировать вопросы, которые позволяют заниматься физической культурой и спортом, и сопровождать ребёнка в летний период одинаково качественно в каждом детском учреждении и в каждом регионе нашей страны», - добавила автор закона о безопасном детском отдыхе.