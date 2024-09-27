Глава Камчатки поздравил воспитателей с профессиональным праздником

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил воспитателей и дошкольных работников с профессиональным праздником, поблагодарив их за важный труд и неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения.

«Уважаемые воспитатели, работники дошкольных учреждений! Сегодня я от всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот день – повод выразить слова благодарности за ваш нелегкий, но такой ответственный труд. Ведь в ваших руках находится самое дорогое, что есть у всех нас – наши дети. Именно в детском саду под чутким присмотром воспитателей, нянечек, методистов, музыкальных работников и тренеров дошколята начинают разбираться в том, как устроен этот мир. Что такое добро и зло. Вы закладываете основу их личности, помогаете детям развиваться и делаете неоценимый вклад в их будущие успехи. Благодаря вашему труду и чуткости, таланту находить подход к любому ребенку, тысячи камчатских детей растут умными, добрыми и отзывчивыми. Сегодня я желаю вам крепкого здоровья, искренних улыбок и невероятного тепла от ваших воспитанников.

Пусть ваш труд всегда ценят, а радость от каждого достижения детей наполняет силой и вдохновляет на новые свершения. С праздником!» — поздравил Владимир Солодов.

Справка:

27 сентября в России отмечается День воспитателя — праздник всех работников дошкольного образования.