Камчатские спасатели провели масштабную тренировку по спасению туристов в горах

В районе экструзии Верблюд вынос тумана накрыл туристическую группу из 15 человек, потерявшую ориентир, рассказали ИА «Камчатка» основную линию сценария учений в краевом управлении МЧС. В базовый лагерь вернулась только часть группы из восьми человек, судьба семерых осталась неизвестной. Их и искали камчатские спасатели.

В учениях приняли участие сотрудники поисково-спасательных отрядов ГУ МЧС России по Камчатскому краю, КГКУ «ЦОД» и Камчатского спасательного центра МЧС России. Координацию работ обеспечила оперативная дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях.

«Перед поиском собрали информацию о возрасте и экипировке туристов, определили маршруты спуска и места ночевок. Спасатели опасались, что в темноте люди могли выйти в район скальных осыпей. Утром улучшилась погода, и один из «пострадавших» был обнаружен на горе «Верблюд» в бессознательном состоянии. Его спустили с помощью воздушной переправы и акьи к подножью горы, где его транспортировали на квадроцикле к скорой медицинской помощи», — рассказали в пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

На второй учебной точке краевые спасатели обнаружили ещё одного туриста с помощью беспилотного летательного аппарата. Эвакуацию проводили головной и вспомогательный отряды по оптимальному маршруту, организуя веревочные перила и страховочные станции. После стабилизации туриста транспортировали в безопасную зону, осложненную крутизной склона.

Начальник ГУ МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно отметил, что спасатели справились со всеми задачами. Он подчеркнул, что совместные учения в приближенных к реальным условиях будут регулярными, а легенда будет усложняться.