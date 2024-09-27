Как связаны диабет и сердечно-сосудистые заболевания — медики рассказывают

Сердечно-сосудистые заболевания часто являются вторичными последствиями диабета, сообщили ИА «Камчатка» в региональном центре медпрофилактики. Это происходит из-за накопления жиров, холестерина, кальция и соединительной ткани на стенках кровеносных сосудов. Эти отложения называются бляшками, а заболевание сосудов — артериосклерозом.

Часто люди с диабетом не замечают симптомов на ранних стадиях. Со временем сосуды забиваются, что приводит к проблемам с кровообращением. Когда сосуды полностью блокируются, это может привести к сосудистой катастрофе, например, инфаркту.



Поэтому людям с диабетом важно регулярно проверять состояние кровеносных сосудов, чтобы предотвратить осложнения. Кроме контроля уровня сахара в крови, необходимо следить за артериальным давлением и уровнем холестерина. Это поможет избежать инфаркта, инсульта и образования ран на ногах.



Люди с диабетом 1 типа должны проверить уровень липидов в крови в течение первого года после постановки диагноза. Начиная с 11 лет им регулярно измеряют артериальное давление. Люди с диабетом 2 типа должны проходить обследование у врача не реже одного раза в 1–2 года, чтобы следить за состоянием сосудов и предотвращать возможные осложнения.