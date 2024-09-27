Новый подрядчик будет завершать благоустройство Мишенного-3 в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском принято решение о расторжении контракта с подрядной организацией, выполнявшей работы в микрорайоне Мишенный-3, в связи с тем, что руководство компании находится под следственными мероприятиями и, соответственно, не может осуществлять управление хозяйственной деятельностью. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал временно исполняющий полномочия главы Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев.

«Вместе с тем уже выполнено около 25 процентов от общего объёма работ на Мишенном-3, остальное предстоит сделать уже новому подрядчику. В перечень этого года должен войти минимальный объём работ, включая профилирование территории, обработку колодцев, закрытие лотков ливневой канализации, подготовку под асфальтирование и др. с тем, чтобы обеспечить безопасное передвижение по территории, возможное в данных условиях. Часть работ будет вестись также в рамках содержания межквартальных проездов», - отметил Евгений Беляев.

Основное асфальтирование территории будет проводиться в период строительного сезона 2025 года, тогда же работы на объекте планируется завершить, как и планировалось в первоначальном контракте. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе администрации Петропавловска.

В итоге в микрорайоне Мишенный-3 на улицах Автомобилистов и 50 лет Октября планируется заасфальтировать около 50 тысяч квадратных метров придомовых и внутриквартальных проездов, а также выполнить озеленение на площади около 15 тысяч квадратных метров.

Напомним, что работы в Мишенном-3 начались в 2023 году. На первом этапе зашла ресурсная организация – Камчатский водоканал, которая выполняла перекладку ветхих сетей. В 2024 году началось асфальтирование территорий с учётом обустройства системы ливневых канализаций. Было выполнено около четверти от общего объёма работ, которые были остановлены в связи с тем, что руководство компании попало под следственные мероприятия, связанные с прежней деятельностью в рамках другого проекта. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.



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