Ирина Яровая поздравила воспитателей России с профессиональным праздником

«Дорогие воспитатели и работники дошкольного образования! Вы — первые кто встречает малышей, и помогаете делать им первые робкие шаги без пап и мам. Вы своим теплом и вниманием поддерживаете их в дружбе и взаимодействии», — сказала заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, поздравляя воспитателей с профессиональным праздником.

День воспитателя и всех дошкольных работников установлен в России 27 сентября. С инициативой о появлении нового профессионального праздника в октябре 2015 года выступила Ирина Яровая после того, как камчатские педагоги дошкольного образования поделились, что не имеют профессионального праздника. Дата праздника выбрана не случайно - именно 27 сентября в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый детский сад.

«От всего сердца желаю счастья, мира, добра и благополучия вам и вашим семьям. Пусть ваша улыбка помогает и разрешает любые вопросы. Счастлива, что моя инициатива об установлении государственного праздника состоялась, и мы вместе с камчатскими воспитателями подарили этот торжественный день в календарь праздников нашей страны. Уверена, что слова благодарности миллионов людей к вам являются важной и заслуженной историей добра и созидания», — сказала Ирина Яровая.