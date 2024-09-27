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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял участие в стратегической сессии, посвящённой развитию Почты России

13:50
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял участие в стратегической сессии, посвящённой развитию Почты России

В ходе сессии, организованной председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, Владимир Солодов предложил продлить программу использования быстровозводимых модульных конструкций для почтовых отделений в отдалённых районах региона, сообщили ИА «Камчатка» в администрации Камчатского края.

Во время своих поездок в отдалённые посёлки Камчатки Владимир Солодов общался с жителями, которые жаловались на задержки в доставке корреспонденции. Особенно остро эта проблема ощущалась в период новогодних праздников, когда люди ждали посылки.

Благодаря совместным усилиям удалось улучшить ситуацию с доставкой почты. Были задействованы вертолёты, вездеходы и снегоходы. Также была проведена масштабная работа по ремонту почтовых отделений. Уже отремонтировано 10 отделений, ещё четыре будут отремонтированы до конца 2024 года.

В 2022 году в посёлке Вулканный был построен новый почтовый комплекс, который стал образцом для других регионов.

Владимир Солодов обратился в Правительство РФ с просьбой продолжить программу строительства модульных конструкций в тех районах, где ремонт существующих отделений нецелесообразен. Кроме того, было предложено создать совмещённые офисы МФЦ и Почты России, что позволит повысить эффективность работы, снизить затраты и улучшить качество услуг для жителей.

Владимир Солодов подчеркнул, что качество и доступность почтовых услуг в отдалённых посёлках должны оставаться на высоком уровне. Он также отметил, что будет продолжена работа по обеспечению бесперебойной работы почты и повышению качества услуг для жителей региона.

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