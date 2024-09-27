Ирина Яровая: принципиальная разница - США работают над сокращением численности населения, а Россия - над сохранением жизни и долголетием

«Наша задача в оценке биологических рисков и угроз - формирование решений, которые направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан нашей страны. Мы видим принципиально разную логику действий: США и Пентагон в своих научных изощрениях работают над сокращением численности населения мира и отдельных стран, а разработки российских ученых посвящены сохранению жизни, долголетию и защите генетических данных граждан России», — заявила руководитель межфракционной рабочей группы по биологической безопасности, заместитель Председателя ГД Ирина Яровая в рамках пресс-подхода по итогам заседания рабочей группы.

«С 1 сентября вступили в силу два важнейших закона, принятых Государственной Думы, которые направлены на обеспечение биологической безопасности: закон о создании "Национальной базы генетической информации" на базе Курчатовского института и закон о реестре продукции, необходимой для обеспечения биобезопасности населения и организации оказания медицинской помощи, принятый по инициативе нашей парламентской комиссии. Мы ждем от правительств подзаконно-нормативного акта по закону », — сказала Ирина Яровая.

«В настоящее время ГД работает над законопроектом о биоресурсных центрах и биологических коллекциях. По поручению Президента законопроект должен быть принят до 2 декабря. В рамках подготовки закона ко 2 чтению мы заслушаем Правительство и профильные комитеты на заседании нашей рабочей группы. Эту работу мы считаем принципиально важной на фоне тех опасных изысканий, которые проводятся Соединенными Штатами на территории Украины и по всему миру», — сообщила вице-спикер ГД.

«Сегодня, благодаря Президенту приняты решения о создании Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий, о возложении на Курчатовский институт функций головной организации. Это созидательный взгляд в будущее, это забота о долголетии и безопасности граждан России на долгосрочную стратегическую перспективу», — подчеркнула Ирина Яровая.

«Сегодня на заседании мы заслушали доклады Президента Курчатовского института Михаила Ковальчука и Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова. Мы видим принципиально разную логику действий: США и Пентагон в своих научных изощрениях работают над сокращением численности населения мира и отдельных стран, а разработки российских ученых посвящены сохранению жизни, долголетию и защите генетических данных граждан России. Мы считаем эту работу принципиально важной и Государственная Дума будет работать с Курчатовским институтом и учеными по выработке мер обеспечения безопасности, здоровья и долголетия граждан России», — сообщила руководитель рабочей группы.

«Мы понимаем, что биоугрозы — это ещё и необходимость защиты экономики, сельского хозяйства, экологии от возможности нанесения агрессивного воздействия извне. Создание этих центров и законодательной базы позволяет решать и эту важнейшую задачу», — заключила Ирина Яровая.