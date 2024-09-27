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  4. Профилактика заболеваний сердца через правильное питание — врачи

Профилактика заболеваний сердца через правильное питание — врачи

15:20
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Профилактика заболеваний сердца через правильное питание — врачи

Многие люди, стремясь избежать атеросклероза, отказываются от мяса и молока в пользу овощей, но для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний не следует исключать из рациона полезные жиры, сообщили ИА «Камчатка» в краевом центре медпрофилактики.

Специалисты Камчатского Центра общественного здоровья советуют включать в рацион нежирные сорта мяса, такие как курица, говядина и индейка, которые содержат ценные белки и аминокислоты, необходимые для сердечной мышцы. Однако следует помнить, что мясо должно составлять не более четверти тарелки и подаваться в отварном или запечённом виде без добавления жирных соусов.

Также медики обращают внимание на важность употребления рыбьего жира. Морская рыба является основным источником ценной жирной кислоты Омега-3, которая поддерживает эластичность сердечной мышцы, защищает от свободных радикалов и предотвращает процесс окисления.

Для профилактики атеросклероза и стенокардии рекомендуется употреблять сельдь, камбалу, лосось и скумбрию несколько раз в неделю. Также специалисты советуют принимать препараты на основе рыбьего жира два раза в год.

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