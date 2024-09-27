На Камчатке достигнута почти 100% готовность к отопительному сезону

Совещание с ресурсоснабжающими организациями и главами муниципальных образований по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 прошло под руководством заместителя председателя правительства Камчатского края Сергея Миронова, рассказали ИА «Камчатка» в пресс-службе краевого правительства..

Он сообщил, что есть риски не получения паспорта готовности в Вулканном сельском поселении из-за проблем с теплогенерирующим оборудованием. Вопросы по экспертизе промышленной безопасности сооружений будут решены до конца сентября.



Миронов добавил, что завоз топлива осуществляется ритмично, в районы с ограниченными сроками навигации топливо будет завезено до конца сентября. В центральную агломерацию топливо завозится круглогодично, контракты на поставку заключены.



Напомним, что в рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов заменено порядка 42 км сетей: 13 км теплоснабжения, 15,3 водоснабжения, 5,3 водоотведения и 8,2 электроснабжения.