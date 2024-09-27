Морпехи с Камчатки атакуют позиции противника на СВО на мотоциклах

Военнослужащие 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированной на Камчатке, применяют особую тактику ведения боя в зоне специальной военной операции.

«После интенсивной артиллерийской подготовки, при поддержке беспилотных летательных аппаратов и под прикрытием бронированных машин, наши бойцы за час могут значительно расширить зону контроля. Например, стратегически важное село Урожайное было освобождено за полтора часа благодаря этой тактике. Этот подход оказался эффективным при освобождении населённых пунктов на Южно-Донецком направлении, а также при эвакуации наших бойцов», — сообщили представители подразделения.

Технику на передовую доставляют по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Глава региона неоднократно подчёркивал, что Камчатка сплотилась в вопросах поддержки фронта, и для жителей региона понятия воинской доблести и защиты Отечества имеют огромное значение. Бойцы с полуострова чувствуют поддержку и понимают, за что они сражаются на передовой.

«Хотим выразить благодарность губернатору Камчатского края Владимиру Солодову за предоставленную нам технику. Она необходима нам в текущих условиях, и мы можем выполнять задачи быстрее. Например, можно быстро эвакуировать раненого и доставить его в пункт оказания медицинской помощи. Спасибо вам за то, что не забываете и помогаете», — сказал боец 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Бай».

«В первый раз они спасли меня, когда я подорвался на мине, а затем их подбили, и я оказался рядом. Я также спас их, защитил своих товарищей, которые выполняли боевую задачу. Кроме того, мой наводчик из 30-миллиметровой пушки подавлял противника огнём, пока наши парни выполняли свою задачу. Они работали спокойно и уверенно, зная, что за их спинами была надёжная огневая поддержка», — поделился водитель БТР 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Марк».

Для получения подробной информации о работе пункта отбора на военную службу по контракту можно обратиться по телефону Единого колл-центра Камчатского края: 8-800-141-00-00.

Также доступен специализированный сайт, где подробно описаны условия заключения контракта, юридические аспекты и требования, а также процесс подготовки.

Кроме того, для желающих поступить на военную службу по контракту работает чат-бот «СВОи Za Родину!». Виртуальный помощник в мессенджере Telegram ответит на вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их близких.