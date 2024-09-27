Как стресс влияет на сердце — кардиологи рассказывают

Кратковременный острый стресс может быть полезным, тренируя организм и помогая справляться с эмоциями, но при сильных переживаниях показатели могут не вернуться к норме.

Если человек не замечает стресса, то это может привести к кардиомиопатии, атеросклерозу, ишемической болезни, инсультам и инфарктам, ожирению, диабету, повышению уровня плохого холестерина. Для пациентов с отягощенной наследственностью стресс может стать триггером ССЗ.



Стресс влияет не только на сердце, но и на сосуды. Свободные радикалы ускоряют поражение стенок сосудов, а иммунные клетки повышают спазм, приводя к гипертонии. Последствия стресса зависят от личностных характеристик, наследственности, окружения и обстоятельств.



Контролировать стресс, переключаться и отдыхать - хорошая профилактика ССЗ и жизненная необходимость при уже существующих болезнях сердца.