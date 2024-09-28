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  4. Всероссийская экологическая акция «БумБатл» проходит на Камчатке

Всероссийская экологическая акция «БумБатл» проходит на Камчатке

09:55
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Всероссийская экологическая акция «БумБатл» проходит на Камчатке

Пятый сезон экологической акции «БумБатл» стартовал 23 сентября под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» в поддержку нацпроекта «Экология», сообщили ИА «Камчатка» в правительстве региона.

«В Камчатском крае ежегодно проводится экологическая акция БумБатл. Приглашаем трудовые коллективы и физических лиц с 23 сентября по 10 ноября. В прошлом году собрано более 95 тонн макулатуры, которая передана камчатским предприятиям для переработки», — отметил Павел Ясевич, заместитель председателя правительства Камчатского края.

Организаторами акции являются АНО «Национальные приоритеты» и Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Точки сбора макулатуры определены в Авачинской агломерации: в Петропавловске-Камчатском, Вилючинском городских округах и Елизовском муниципальном районе.

В Петропавловске-Камчатском макулатуру можно сдать в следующих организациях:

  • КГАУ «Дворец молодежи», ул. Атласова 24;
  • МАУ «Молодежный центр ПКГО», ул. Бульвар Рыбацкой славы, д.3;
  • ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» (общежитие), ул. Ленинградская 45

.Победители получат ценные подарки и билеты на культурные мероприятия. Творческим участникам предлагается снять и опубликовать в соцсетях «бумажный» креатив. Топ-100 и топ-20 получат подарки и главный приз. Подробности на официальном сайте акции.

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