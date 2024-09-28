Всероссийская экологическая акция «БумБатл» проходит на Камчатке

Пятый сезон экологической акции «БумБатл» стартовал 23 сентября под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» в поддержку нацпроекта «Экология», сообщили ИА «Камчатка» в правительстве региона.



«В Камчатском крае ежегодно проводится экологическая акция БумБатл. Приглашаем трудовые коллективы и физических лиц с 23 сентября по 10 ноября. В прошлом году собрано более 95 тонн макулатуры, которая передана камчатским предприятиям для переработки», — отметил Павел Ясевич, заместитель председателя правительства Камчатского края.



Организаторами акции являются АНО «Национальные приоритеты» и Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.



Точки сбора макулатуры определены в Авачинской агломерации: в Петропавловске-Камчатском, Вилючинском городских округах и Елизовском муниципальном районе.



В Петропавловске-Камчатском макулатуру можно сдать в следующих организациях:



КГАУ «Дворец молодежи», ул. Атласова 24;

МАУ «Молодежный центр ПКГО», ул. Бульвар Рыбацкой славы, д.3;

ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» (общежитие), ул. Ленинградская 45

.Победители получат ценные подарки и билеты на культурные мероприятия. Творческим участникам предлагается снять и опубликовать в соцсетях «бумажный» креатив. Топ-100 и топ-20 получат подарки и главный приз. Подробности на официальном сайте акции.