Медики приглашают жителей Камчатки принять участие в акции «10 000 шагов», которая состоится 5 октября

Всемирное медицинское сообщество единодушно в том, что ходьба — это самый доступный и эффективный способ поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, рассказали ИА «Камчатка» в региональном центре медпрофилактики. Ежедневные прогулки продолжительностью один час необходимы каждому человеку.



Камчатский центр общественного здоровья приглашает жителей края принять участие в оздоровительной акции «10 000 тысяч шагов», которая в этом году посвящена Всемирному Дню сердца и пройдет под девизом «Шагаем всей страной!».



«Мероприятие состоится 5 октября на биатлонном комплексе имени Фатьянова. Регистрация участников начнётся в 10:30, а старт будет дан в 13:00», — сообщили в камчатском Центре общественного здоровья и медпрофилактики.