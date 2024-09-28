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  4. Медики приглашают жителей Камчатки принять участие в акции «10 000 шагов», которая состоится 5 октября

Медики приглашают жителей Камчатки принять участие в акции «10 000 шагов», которая состоится 5 октября

11:58
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Медики приглашают жителей Камчатки принять участие в акции «10 000 шагов», которая состоится 5 октября

Всемирное медицинское сообщество единодушно в том, что ходьба — это самый доступный и эффективный способ поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, рассказали ИА «Камчатка» в региональном центре медпрофилактики. Ежедневные прогулки продолжительностью один час необходимы каждому человеку.

Камчатский центр общественного здоровья приглашает жителей края принять участие в оздоровительной акции «10 000 тысяч шагов», которая в этом году посвящена Всемирному Дню сердца и пройдет под девизом «Шагаем всей страной!».

«Мероприятие состоится 5 октября на биатлонном комплексе имени Фатьянова. Регистрация участников начнётся в 10:30, а старт будет дан в 13:00», — сообщили в камчатском Центре общественного здоровья и медпрофилактики.

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