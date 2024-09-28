Заседание регионального отделения Ассамблеи Народов России прошло на Камчатке

В сентябре 2024 года в Камчатском крае зарегистрировали региональное отделение Ассамблеи Народов России. 26 сентября прошло первое заседание национально-культурных объединений края, где главы общин решили присоединиться.



«Состоялось заседание регионального отделения. В ходе работы, в состав организации были приняты многие национально-культурные автономии, которые осуществляют свою деятельность на территории Камчатки. Мы рассчитываем на то, что Ассамблея объединит все наши деятельные национальные автономии и, в рамках работы Ассамблеи,вместе будут реализовывать государственную национальную политику на благо нашего региона», — сказал Павел Ясевич, заместитель председателя правительства Камчатского края.



Вступление и выход из Ассамблеи добровольны. Шестнадцати общинам одобрили заявку на вступление.



Ассамблея народов России — крупная общероссийская организация, цель которой — консолидация общества, укрепление межнациональных связей, межкультурный диалог, диалог с властью, участие в законотворчестве и миротворчестве. Создана по поручению президента РФ.