Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Космонавт Олег Артемьев проведет общегородскую зарядку и встретится со школьниками

Космонавт Олег Артемьев проведет общегородскую зарядку и встретится со школьниками

13:55
36
Космонавт Олег Артемьев проведет общегородскую зарядку и встретится со школьниками

Нынешний год на Камчатке объявлен Годом здорового образа жизни, напомнили ИА «Камчатка» в пресс-службе университета имени Витуса Беринга. Олег Артемьев поддержит это начинание и покажет важность физической формы.

Вместе с преподавателями КамГУ он поднимется на сопку Горячая, 30 сентября проведет зарядку на стадионе «Спартак», а 2 октября встретится с учениками школы №33.

«Мы называем КамГУ «Университетом первооткрывателей», главная задача которого – воспитать в студентах стремление к преодолению границ. Встреча с Олегом Артемьевым – это возможность увидеть живой пример человека, преодолевающего космические границы», – отметила и.о. ректора КамГУ Ольга Ребковец.

Олег Артемьев – 118-й космонавт России. Он провел на орбите 560 суток и выполнил восемь выходов в безвоздушное пространство. Известен космической и просветительской деятельностью: ведет видеоканал с почти миллионом подписчиков, написал книгу «Космос и МКС: как все устроено на самом деле», дважды участвовал в акции «Тотальный диктант».

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Камчатских студентов приглашают на встречу с Героем России, космонавтом Олегом Артемьевым
Елизовским школьникам на Камчатке подарят «Точки роста»
Жителей и гостей Петропавловска приглашают на встречу с космонавтом Сергеем Ревиным
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.