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  4. Владимир Солодов поздравил коренных жителей Камчатки с праздником Алхалалалай

Владимир Солодов поздравил коренных жителей Камчатки с праздником Алхалалалай

09:45
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Владимир Солодов поздравил коренных жителей Камчатки с праздником Алхалалалай

В этот день, 29 сентября, ительмены, коренные жители Камчатки, благодарят природу за дары, которые она им предоставила: рыбу, мясо, ягоды, грибы, сообщает ИА «Камчатка» Они также преподносят дары божеству Хантаю, которое защищает землю от злых духов и очищает от грехов.

«Камчатский край – регион с богатой историей, традициям и самобытной культурой коренных народов. Тридцать шесть лет назад жители села Ковран восстановили древний обряд. А сегодня этот праздник известен всей Камчатке и даже перешагнул границы полуострова. Обряд благодарения природы уже прошел в стойбище Пимчах. Впереди – церемонии в других поселениях. Мы видим, что участие в них принимают не только ительмены – большой интерес к празднику проявляют все жители и гости края. А значит, Алхалалалай остается живым олицетворением национальных обычаев и традиций ительменов Камчатки», – сказал губернатор Владимир Солодов.

В этом году Алхалалалай уже прошёл в стойбище Пимчах, и впереди ещё несколько церемоний в других поселениях. Губернатор отметил, что в празднике принимают участие не только ительмены, но и все жители и гости края, что говорит о живом интересе к национальным обычаям и традициям коренных народов Камчатки.

Справка: В 1988 году был проведён реконструированный древний обрядовый праздник «Алхалалалай» на берегу реки Ковран, где проживает большое количество ительменов. В 1997 году состоялся первый открытый чемпионат по танцам коренных народов Камчатки, который продолжался один час. В последние годы марафон начинается вечером и длится до обеда следующего дня.

Обрядовый ительменский праздник «Алхалалалай» был включён в национальный календарь событий, интересных для туристов, который был сформирован Министерством культуры РФ. С каждым годом увеличивается число площадок и мероприятий, участников и зрителей.

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