Сегодня, 29 сентября — Всемирный день сердца

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти и инвалидности во всём мире. Каждый год они уносят более 17 миллионов жизней.

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта включают в себя повышенное кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, избыточный вес и ожирение, а также недостаток физической активности.

Врачи утверждают, что 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность.

Кроме того, важно регулярно проходить медицинские обследования, чтобы выявлять заболевания и факторы, которые их провоцируют. Это поможет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и сохранить здоровье.